Dev derbide kaleleri gençler koruyacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine az bir süre kala iki takımın kalecileri tartıda. Ezeli rakipler, derbide genç iki kaleciyle zafer arayacak.

Sarı-lacivertlilerde eldivenler 21 yaşındaki Berke Özer'de olacak. Siyah-beyazlılarda ise 20'lik Ersin Destanoğlu kaleyi koruyacak.

Berke, Beşiktaş maçıyla birlikte ikinci derbisini oynayacak. Galatasaray galibiyetinde pay sahibi olan genç eldivenin kurtarış oranı son haftalardaki performansıyla yüzde 43'ten yüzde 55'e çıktı. Berke, son dört maçta kalesine gelen 13 şuttan sekizini kurtardı, beş gole ise engel olamadı.

8 maçtır gol yiyor

Ersin Destanoğlu ise sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda düşüşte. Ersin, ilk dört maçta kalesini gole kapattı. Genç file bekçisi ilk 11'de oynadığı son sekiz karşılaşmada kalesinde gole engel olamadı. Kalesine gelen 31 şuttan 18'ine izin vermeyen genç kalecinin kurtarış oranı yüzde 59.

İki eldivenin grafiği birbirine yakın ancak Ersin Destanoğlu'nun bir adım üstün olduğu konu topu oyuna sokma. Ersin yüzde 93'lük başarı sağlarken Berke'de bu oran yüzde 87.