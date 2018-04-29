Dev derbide Celtic büyük farkla şampiyon oldu!

İskoçya Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 35. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers kozlarını paylaştı.

Celtic Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Celtic 5-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Lige ambargo koyan Celtic, ezeli rakibine acımazken golleri 14. ve 41. dakikalarda Odsonne Edouard, 45'te Forrest, 47'de Rogic, 53'te, McGregor kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Celtic bitime 3 hafta kala fişi çekeren ligde üst üste 7. kez şampiyon oldu. Rangers ise 65 puanda kaldı.

Celtic, İskoçya'da toplam şampiyonluk sayısını ise 47 yaptı.