Dev derbi! Galatasaray Beşiktaş'ı konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

Tek eksik Arda Turan

Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, yarınki derbide forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed yarın kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Gaziantep FK mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

Henüz İstanbul'a dönemedi

Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz İstanbul'a gelemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e geldi.

İki gündür burada bulunan Galatasaray'ın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmedi.

İspanya dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e giderek çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Miralem Pjanic de yok

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Miralem Pjanic de yarın oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Domagoj Vida takımla yapılan son idmanlara katılırken Josef de Souza'dan teknik direktör Önder Karaveli'yi sevindiren haberler geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında görev yapmayan Josef, dünkü idmanda kendini iyi hissettiğini ve maçta görev yapmak istediğini belirterek antrenmana çıktı.

Sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson'ın durumuna da yarın karar verileceği öğrenildi.