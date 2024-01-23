Dev dalgalar ferbotun camını kırdı! Feribotta can pazarı

Görüntüler Almanya'nın Hamburg kentindeki bir banliyö feribotundan. Elbe Nehri'nde Hadag nakliye firması tarafından işletilen feribotun fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalarla birlikte camları kırıldı. Feribotun penceresine büyük bir dalganın çarptığı ve suların tekneye hücum etmesiyle gemideki insanların kaçmasına neden olduğu anlar önde oturan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı. Yaşanan olayda yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.