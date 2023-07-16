Dev bir ittifak gerçekleştirildi! Bomba özellik geliyor: Teknoloji devlerinin anlaşma imzaladığı ortaya çıktı

Sony ve Microsoft'un ortaklığı, Call of Duty serisinin gelecekteki sürümlerinin daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasını sağlayacak. İki şirket, oyunun daha fazla platformda yayınlanabilmesi ve çeşitli oyun deneyimleri sunabilmesi için işbirliği yapacağını Microsoft Gaming CEO'su olan Phil Spencer bugün attığı tweet ile duyurdu.

Microsoft, Activision Blizzard’ı satın almayı tamamlamak için birçok firma ile uzun vadeli Call of Duty anlaşmaları yaptı. Daha önce bu konuya yakın durmadığını bildiğimiz Sony, geri adım atarak konuyla ilgili anlaşmayı imzaladı.

İmzalanan anlaşmanın ne kadar süre geçerli olduğu net olarak bilinmiyor. Anlaşma hakkında detayları paylaşan Phil Spencer, “Microsoft ve PlayStation Activision Blizzard'ın satın alınmasının ardından Call of Duty'i PlayStation'da tutmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladık. Dünya genelinde oyuncuların en sevdikleri oyunları oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir geleceği dört gözle bekliyoruz” dedi.

Anlaşma, PlayStation'daki Activision içeriğinin geleceği konusunda Microsoft ve Sony arasında son 18 ayda süren tartışmalar ve karşı tekliflerin ardından geldi. FTC- Microsoft duruşması sırasında , Xbox şefi Spencer'dan PlayStation şefi Ryan'a gönderilen bir e-postanın PlayStation'da kalacak Activision oyunlarının bir listesini içerdiği ve Ryan'ın bu durumdan hoşnut olmadığı ortaya çıktı.

Microsoft, oyunu Sony'nin konsollarından çekmenin finansal olarak mantıklı olmadığını savunarak Call of Duty'yi PlayStation'da tutacağını ise yineledi.

İki şirketin de işlemlerini 18 Temmuz Salı gününe kadar tamamlaması bekleniyor.

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