Dev bir açık hava hapishanesi olan Hol kampında çocuklar ölmek üzere!

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MFS), PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki El Hol kampında tutulan, başta çocuklar olmak üzere diğer mahkumların dev bir açık hava hapishanesinde yaşadığına dikkati çeken bir rapor yayımladı.

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD üyelerinin ailelerinin tutulduğu Hol ve Roj kampları bulunuyor.

YPG'nin kontrolündeki iki kampta da bölgedeki savaşlarda ölen IŞİD mensuplarının kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin yanı sıra ülkelerinde yerlerinden edilmiş Suriyeliler ve Iraklı mülteciler yaşıyor.

"Kampın yüzde 64'ü çocuk"

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün raporuna göre, 'dev açık hava hapishanesi' olarak tanımlanan Hol kampının yüzde 64'ü çocuklardan oluşuyor ve bu çocuk nüfusun yarısı 12 yaşından küçük.

El-Hol Kampı'nda insani kriz devam ediyor

Raporda, kamptaki çocukların çoğunun orada doğduğu belirtilirken 'dev açık hava hapishanesinde' yetişen çocukların, çocukluk dönemlerinden mahrum bir şekilde büyüdüğüne vurgu yapılıyor.

MSF'nin Suriye masası Yöneticisi Martine Flokstra, "kamptaki şiddet olaylarının ve sağlık hizmetleri gibi yetersizliklerin çocukların hayatını riske attığını" ifade ediyor.

Acil tıbbi bakım ve müdahaleye erişimin mümkün olmamasından dolayı bazı çocukların hayatını kaybettiğine dikkati çekilen MSF raporunda, 11 yaşına giren çocukların annelerinin ellerinden zorla alındıkları ve bu çocuklara bir daha ulaşılamadığı ifade ediliyor.

MSF'ye göre 2021 yılında kampta 79 çocuk yaşamını yitirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, istikrarsız bir yaşamın sürdüğü Hol kampının kapatılması için yeterince adım atılmadığını savunuyor.

YPG kontrolündeki Hol kampında çoğusu çocuk 53 bin kişinin yaşadığı aktarılıyor.

Kaynak: Mepa News