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Dev barajın gövdesi bu yıl bitiyor

Hem Ödemiş’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de K.

21 Haziran 2019 Cuma 11:47
Dev barajın gövdesi bu yıl bitiyor

Hem Ödemiş’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de K. Menderes Ovası’nda bin 950 futbol sahası büyüklüğündeki verimli tarım arazisine can suyu verecek Rahmanlar Barajı’nda yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranına yaklaşıldı. Barajın gövde dolgusu yıl sonuna kadar tamamlanacak.


İzmir Ödemişlilerin sabırsızlıkla beklediği Rahmanlar Barajı’nın gövde dolgusu bitmek üzere. Bölge ekonomisine hayat verecek dev projede yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranına yaklaşılırken barajda önümüzdeki yıl gövde kaplaması tamamlandıktan sonra su tutulması hedefleniyor.



3 milyon 200 m3 dolgu yapılacak


Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için şu ana kadar 3 milyon 100 bin m3’lük dolgu yapıldı. Yıl sonuna kadar kalan 100 bin m3’lük dolgu işlemi de tamamlanacak ve Rahmanlar Barajı gövdesi beton kaplamaya hazır halde girecek. Barajda beton kaplama çalışmaları tamamlandıktan sonra su tutulacak.



Ödemiş’in içme suyu problemi kalmayacak


Ödemiş’in içme suyu problemini tarihe gömecek Rahmanlar Barajı’nda 25 milyon 150 bin metreküp su depolanacak. Bu suyun 9 milyon 360 bin m3’ü ilçeye içme suyu olacak verilirken kalan kısmı ile de 14 bin 340 dekar verimli tarım arasizine can suyu sağlanacak.



İzmirli çiftçiye 13.5 milyon lira kazandıracak


Bin 950 futbol sahası kadar alanı modern sulama ile tanıştıracak Rahmanlar Barajı’nın temelden yüksekliği 90 metre olacak. Bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlamasının yanı sıra sulama maliyetlerini de düşürecek proje üreticiye her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazandıracak.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:47
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