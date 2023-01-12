Dev bankadan 'acımasız' talimat: Yarım saat içinde ofisi terk edin!

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs işten çıkarmalara başladı. Bankanın işten çıkarttığı personele dönük acımasız tavrı dikkat çekti.

Financial Times’ın haberine göre, çarşamba günü New York, Londra ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden yüzlerce bankacıyı kovan şirket, birçok çalışanını 2022’de yaptığı işler için ikramiye ödemeden gönderdi. Yöneticiler bazı genç bankacılara eşyalarını toplayıp ayrılmaları için 30 dakika verdi.

49 BİN PERSONELİN YÜZDE 6,5’İ İŞTEN ÇIKARILDI

Goldman geçen hafta 3 bin 200 kişiyi içeren bir işten çıkarma süreci başlattı. Yaklaşık 49 bin çalışanın bulunduğu banka personelinin yüzde 6,5’ini azaltmış oldu. Kovulan bankacıların önemli bir kısmına çarşamba günü ofisten ayrılma talimatı verildi.

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