Dev banka yüzlerce kişiyi işten çıkaracak!
Barclays'ın önümüzdeki aylarda yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi
Barclays'ın önümüzdeki aylarda yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi
Barclays yatırım bankası yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Kaynaklar, işten çıkarmaların Barclays'in yıllık gözden geçirme sürecinin bir sonucu olduğunu ve önümüzdeki aylarda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Barclays yaptığı açıklamada, "Yüksek performanslı yeteneklere yatırım yapabilmemizi, stratejimizi uygulayabilmemizi ve müşterilerimize hizmet sunabilmemizi sağlamak için yetenek havuzumuzu düzenli olarak gözden geçiriyoruz" dedi.