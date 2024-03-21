  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dev banka yüzlerce kişiyi işten çıkaracak!
Ekonomi

Dev banka yüzlerce kişiyi işten çıkaracak!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 14:46:00 -
Dev banka yüzlerce kişiyi işten çıkaracak!

Barclays'ın önümüzdeki aylarda yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi

Barclays'ın önümüzdeki aylarda yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi
Barclays yatırım bankası yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Kaynaklar, işten çıkarmaların Barclays'in yıllık gözden geçirme sürecinin bir sonucu olduğunu ve önümüzdeki aylarda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Barclays yaptığı açıklamada, "Yüksek performanslı yeteneklere yatırım yapabilmemizi, stratejimizi uygulayabilmemizi ve müşterilerimize hizmet sunabilmemizi sağlamak için yetenek havuzumuzu düzenli olarak gözden geçiriyoruz" dedi.

Gerilemeye devam! İşsizlik rakamları açıklandı
Gerilemeye devam! İşsizlik rakamları açıklandı

Ekonomi

Gerilemeye devam! İşsizlik rakamları açıklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

42 çeyreğin dibinde olan işsizlik sevindirici
42 çeyreğin dibinde olan işsizlik sevindirici

Ekonomi

42 çeyreğin dibinde olan işsizlik sevindirici

İşsizlik oranı belli oldu
İşsizlik oranı belli oldu

Gündem

İşsizlik oranı belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23