Dev anlaşmayı böyle duyurdu... Tam 3 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Büyük büyük belgeler imzaladık. 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık" ifadesini kullandı.

"UZUN BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

"Türkiye ve Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisi yaptık. TİKA olarak 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz.Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri bilhassa memnuniyet vericidir. 25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmıştı. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün katılacağımız iş forumu büyük önem taşıyor. Bu, karşılıklı yatırımların artmasını teşvik edecektir.

Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyoruz.

"BURAYA GELMELERİ FIRSAT OLACAKTIR"

Esasında değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölhemiz için yeni bir su arkı inşaa ediyor. İnşallah bu kanal Özbekistan'ı daha müreffeh günlere ulaştıracaktır. Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir. Malum İmam Buhari'nin yaşam merkezi Buhara... Buhar-i Şerif'in inşallah bir akademi olarak eğitime başlayacak olması Türkiye'deki ilahiyatçıların da buraya gelmesi için bir fırsat olacaktır.

SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ

Toplantıda konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türkiye bizim uluslararası platformlarda ortağımızdır. Seçimlerde büyük halk kimi seçeceğini biliyor. Biz Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. Görüşmemiz tarihidir" dedi.

50 YATIRIM İÇİN MUTABAKATA VARDIK

Yatırımlara ilişkin de konuşan Mirziyoyev, "İlk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Büyük büyük belgeler imzaladık. 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık" ifadesini kullandı. Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Bişkek'teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, bu önemli, büyük bir karardır" diye konuştu.