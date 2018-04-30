Dev anlaşmayı böyle açıkladı! Değeri 3 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 24 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Büyük büyük belgeler imzaladık. 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Köksaray'daki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Mirziyoyev arasındaki basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Daha sonra Türkiye ve Özbekistan arasındaki heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.