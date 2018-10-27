Dev açılışa tüm dünya şahitlik edecek! Özel konuklar çağırıldı

Tamamlandığında, dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışı öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü açılışı dünyanın dört bir yanından gelecek konukların şahitliğinde yapacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınacak havalimanının açılış törenine, aralarında devlet ve hükümet başkanları ile ulaştırma bakanlarının da olduğu çok sayıda yabancı konuğun geleceği bildirildi. Gelişini teyit eden üst düzey konuk sayısının 50'yi geçtiği belirtildi.

Açılış töreni canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından da takip edilecek.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazının açılış töreni, 29 Ekim'de saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İlk uçuş 31 Ekim'de Ankara'ya

Açılış konuşmalarının ardından hizmete açılacak havalimanından ilk sefer, THY tarafından Boeing 777 ile 31 Ekim'de Ankara'ya düzenlenecek.

İlk etabı hizmete açıldığında günlük 5'er kalkış ve inişin olacağı havalimanından, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da da İzmir'e uçak seferi yapılacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de resmi Twitter hesabından, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak yurt içi seferler için 59 liradan, yurt dışı için ise kampanyalı fiyatlardan satışa sunulan 21 bini aşkın promosyonlu uçak bileti rezervasyonu yapıldığını duyurdu.

THY buradan yurt dışına ilk uçuşunu 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ercan Havalimanı'na yapacak. Azerbeycan'ın Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ilk uçuş ise 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş olacak. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Öte yandan, yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek.