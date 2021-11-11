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Ekonomi Deutsche Bank'tan Türkiye tahmini
Ekonomi

Deutsche Bank'tan Türkiye tahmini

Deutsche Bank, Türkiye'nin faiz indirimi tahminini güncelledi. Tahmine göre, faizler yıl sonuna kadar yüzde 14'e düşecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:38:00 -
Deutsche Bank'tan Türkiye tahmini

Deutsche Bank, Türkiye'de faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 14'e inmesini bekliyor

Çekirdek enflasyonun ekimde beklenenden düşük geleceğini öngören Deutsche Bank, TCMB'nin son iletişimleriyle beraber gelecek iki toplantıda 100'er puandan toplamda 200 baz puan daha faiz indirmesini bekliyor.

Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve TCMB'nin son iletişimleriyle beraber gelecek toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini söyledi.

Banka sene sonu politika faizi tahminini de yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdüklerini söyledi.

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