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Deutsche Bank'ta "Panama Kağıtları" soruşturması

Deutsche Bank, genel merkez dahil 6 şubesinde kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapıldığını teyit ederek, soruşturmanın Panama Kağıtları ile ilgili olduğu bildirildi

29 Kasım 2018 Perşembe 14:56
Deutsche Bank'ta "Panama Kağıtları" soruşturması

BERLİN (AA) - Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesinde kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapıldığını teyit ederken soruşturmanın Panama Kağıtları ile ilgili olduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, Alman polisinin Deutsche Bank’ın Almanya'daki 6 ofisinde aramada bulunduğu teyit edildi.

Alman savcılarının yürüttüğü soruşturmanın “Panama Kağıtları ile ilgili” olduğu belirtilen açıklamada, daha sonra ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunulacağı, yetkililerle iş birliği içerisinde bulunulduğu bildirildi.

Bankanın iki çalışanının, banka müşterilerinin kara para aklama amacıyla offshore hesap açmasında yardımcı olduğu şüphesiyle de soruşturulduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında Deutsche Bank'ın müşterilerinin "vergi cennetlerinde" şirketler kurmasına yardımcı olunup olunmadığı inceleniyor.

Söz konusu aramaya, 170 kişiden oluşan federal polis memurları, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya “Panama Papers ( Panama Belgeleri)” adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet başkanları ve politikacıların da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:56
  1. Almanya
  2. Deutsche Bank
  3. panama kağıtları
  4. Soruşturma

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