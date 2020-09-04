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Aktüel DEÜ'de atık maske ve eldivenlerin güvenli şekilde toplanmasını sağlayan cihazın ilk üretimi yapıldı
Aktüel

DEÜ'de atık maske ve eldivenlerin güvenli şekilde toplanmasını sağlayan cihazın ilk üretimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:01:13 -
DEÜ'de atık maske ve eldivenlerin güvenli şekilde toplanmasını sağlayan cihazın ilk üretimi yapıldı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) atık maske ve eldivenlerin sterilize edilmesine ve bertarafı için toplanmasına imkan sağlayan cihazın ilk üretimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, DEÜ'den Prof. Dr. Görkem Akıncı'nın yanı sıra iki firmanın iş birliği ile daha önce prototipi hazırlanan cihazlar kullanıma hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini en aza indirecek önemler üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Üniversite olarak ilgili bakanlıkların önlemleri ve tavsiyelerini uygulamanın yanı sıra salgınla mücadeleye katkı sağlayacak projeler üzerine yoğunlaştık. Maske, mesafe ve temizlik uygulamalarını destekleyecek projelerimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Sadece bireylerin alacağı sosyal önlemler ya da hijyen uygulamalarıyla bulaşma riskini sıfırlamak mümkün değil. Atık yönetimi de bu noktada önemli bir unsur. Birçok lokasyonda kullanılmış maske ve eldivenlerin toplanacağı atık kutuları mevcut ama atıkların toplanmasında dikkat edilmesi gereken kriterlerden uzak olmaları, bulaşma riskini artıracak etki yapıyor. Bu noktadan hareketle, kullanılmış maske ve eldivenleri kaynağında sterilize edecek, kapalı bir kutuda muhafaza ederek bertarafı için toplanırken de teması sıfırlayacak bir cihaz ürettik. İlk üretimini rektörlük binamıza hizmete sunduğumuz cihazımızı kısa süre içerisinde tüm yerleşkelerimizde kullanıma sunacağız."

Prof. Dr. Görkem Akıncı, cihazın patent başvurusunun Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Cihazımız bakteri yükünü en az 4 log oranında azaltmaktadır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuatına uygun olarak da sistem, dörtte üç doluluk oranında otomatik olarak alarm veriyor." dedi.

Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ise nitelikli atıkların toplanması ve bertarafının belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Tam kapalı ve korumalı olan cihazımız, içine yüklenen maske ve eldivenlerin yüzde 99,99 oranında sterilizasyonunu sağlayarak kapalı ve kilitli biriktirme kabında depoluyor. Böylelikle patojen taşıma riski bulunan maske ve eldivenler başka kimse ile temas etmeksizin kaynağında sterilize edilebilmekte. Saçılma veya yaklaşma sebebi ile oluşabilecek riskler tamamen önlenmektedir. Atıkların toplama ve bertarafından sorumlu görevlilerin de sağlıkları güvence altına alınmaktadır."

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