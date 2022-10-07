Detayları ortaya çıktı! Pandemi döneminde ceza ödeyenler parasını geri alacak mı?

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TBMM'ye sunulan 52 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi kurallarını ihlal edenlere kesilen para cezalarının iptali de yer aldı.

Teklifin detaylarını anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağını ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle binlerce kişiye kesilen 2,7 milyar liralık para cezasının bu yasayla affedileceğini söyledi.

"Onu nasıl takip edeceksiniz?"

Elitaş, kesilen cezaları ödeyenlerin parasını geri alıp almayacağına ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

Onlar geri iade olmaz. Biliyorsunuz bütün düzenlemelerde o vardır. Onu nasıl takip edeceksiniz, ne yapacaksınız.