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Destici'nin ağabeyi trafik kazası geçirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin ağabeyi trafik kazası geçirdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:25
Destici'nin ağabeyi trafik kazası geçirdi

Eskişehir Ertaş Caddesi üzerinde Mustafa Destici 'nin ağabeyi Halil Vural Destici idaresindeki otomobil, park halindeyken harekete geçen araçla çarpıştı. Bunun üzerine taklalar atan emekli polis memuru Halil Vural Destici'nin aracı ters dönerek durabildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerinde çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan ağabey Destici, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağabey Destici'nin ciddi oranda kan kaybı yaşadığı öğrenildi.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN AÇIKLAMA

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, "Bugün saat 16.00 civarında Ertaş Caddesi'nde ağabeyim Halil Vural Destici büyük bir kaza geçirdi. Kazanın oluş şeklini daha sonra öğrendiğimizde, kendisi seyir halindeyken, park halindeki bir aracın aniden yola çıkıp kendisine çarpması sonucu kullandığı araba takla atıyor ve ters dönüyor. Daha sonra kendisine geliyor ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılıyor ve buraya getiriliyor. Allah'a şükür büyük bir kazayı atlatmış. Tabi biz ilk duyduğumuzda çok daha fazla endişe edip korkmuştuk. Allah'a hamd olsun, şu anda durumu gayet iyi. Yapılan kontroller bir tehlike arz etmiyor. Bazı ağrıları var, yaraları var ve ciddi miktarda kan kaybı da olmuş. Onun için bir kaç gün hastanede kalacak. Bu şekilde sürdüğü takdirde inşallah sağlıklı bir şekilde biz hastaneden taburcu olacağına inanıyoruz. Allah'a hamd olsun onu ailesine, çocuklarına, eşine, bize, annemize, babamıza bağışladı" dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 23:25
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  3. Büyük Birlik Partisi
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  5. Halil Vural Destici

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