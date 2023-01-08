Destici'den tepki: Bunlarla yol yürünmez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu yıl mayıs ya da haziran ayında yapılacak seçimlerde de inşallah sizlerin desteği ve duasıyla Cumhur İttifakı olarak hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağız hem de Meclis'te çoğunluğumuzu artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, Balçova Yaşam Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen partisinin İzmir Olağan İl Kongresinde, BBP'nin yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir siyasetin adresi olduğunu, doğru olan her şeyi, kimden gelirse gelsin desteklediklerini anlattı.

Yanlışı da aynı şekilde açıkça söylediklerini ifade eden Destici, "Bakın şu anda ülkemiz dış politikada cumhuriyet tarihimizin en önemli ve en güçlü adımlarını attı ve atmaya devam ediyor. Azerbaycan'la birlikte, 30 yıldır emperyalistlerin uşağı ve kuklası Ermenistan'ın işgali altında olan özbeöz Türk yurdu Karabağ'ın işgalden kurtarılması bunlardan bir tanesidir. Bu Türk dünyası açısından yüzyılın hadisesidir. Bununla birlikte Libya'daki varlığımız, Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiğimiz harekatlar, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin duruşu, arabulucu rolü, bütün dünyanın takdirini kazanmış bir diplomasi zaferi. Doğu Akdeniz'de, Ege'de atılan adımlarla, devletinin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen bütün vatandaşlarımız gibi biz de gurur duyuyoruz. Ve biz de Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak devletimizin, ülkemizin yanında olduğumuzu İzmir'den haykırıyoruz." dedi.

Yunanistan'ın ABD ve AB'ye güvenerek Türkiye'ye karşı birtakım hamleler yapma peşinde olduğunu dile getiren Destici, "Ama şunu hiç aklından çıkarmasın; günü geldiğinde, Türkün yumruğu başına indiğinde onu ABD de, o çok güvendiği AB de kurtaramaz, 1920'de yedi düvelin kurtaramadığı gibi." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde atılan adımların önemine dikkat çeken Destici, bundan dost gibi görünen ancak gerçek dost olmayan ülkelerle bazı muhalefet partisi yöneticilerinin rahatsız olduğunu ifade etti.

Destici, "Onlar ne kadar üzülürlerse üzülsünler, devletimizin, ülkemizin, ittifakımızın, hükümetimizin ve bizim önceliğimiz milletimizdir. Kardeş ve dost coğrafyamızdır. Soydaş ve dindaş coğrafyamızdır. Onun için İHA'ları, SİHA'ları ürettik." dedi.

6'lı masadaki partilerin politikalarını ve HDP ile ilgili açıklamalarını eleştiren Mustafa Destici, "Bir kere daha diyoruz ki bunlarla yol yürünmez, yürünürse de netice alınmaz. Maazallah Türkiye birliğini, beraberliğini kaybederse bizi Irak'a, Suriye'ye döndürmek için hazırlık yapanlar çok. Emperyalistler ve maalesef kötü komşularımız çok. Onun için biz birliğimizi kardeşliğimizi bozacak her türlü adımdan geri durmalıyız." dedi.

Destici, terörle mücadeleyi, üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı ve sağlıkta atılan adımları desteklediklerini ama eksik gördükleri yerde de önlem alınması için seslerini yükselttiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorsunuz biz Cumhur İttifakı'nın bir bileşeniyiz ve inşallah önümüzdeki seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın altında Büyük Birlik Partisi kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yer alacak ve bu şekilde daha güçlü bir grupla TBMM'de temsil imkanı yakalayacaktır. Aynı şekilde cumhurbaşkanı adayımız da 2008 yılında olduğu gibi Cumhurbaşkanımızdır. Hangi algıyı oluştururlarsa oluştursunlar, hangi anket firmalarına, yapılmamış anketleri ya da değiştirilmiş, masa başında planlanmış anketleri yayınlatırlarsa yayınlatsınlar 2023, yani bu yıl mayıs ya da haziran ayında yapılacak seçimlerde de inşallah sizlerin desteği ve duasıyla Cumhur İttifakı olarak hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağız hem de Meclis'te çoğunluğumuzu artırarak devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, yeniden seçildi.