Destici'den seccade yorumu: Demek ki bizim kültürümüze uzak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Büyük Birlik İsmiyle seçime gireceğiz

Destici seçimlere BBP kısa adı yerine "Büyük Birlik" adıyla gireceklerini söyledi. Destici "BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz" dedi.

"Ortak liste yok"

"Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz" diyen Destici "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun istifası

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili de Destici şu ifadeleri kullandı;

Üzüntüleri, kızgınlıkları olan herkese hak veriyorum. Devletin varlığı bekası, ülkenin bütünlüğü, üniter yapının muhafazası meselesiyle seçime gidiyoruz. Bütün ülküdaşlarım, Türk milliyetçisi arkadaşlarım, vatansever milliyetperver olarak kendisini ifade edenler bu kırgınlıklarını seçim sonucuna kada baskılayacaklar, bunu inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına bir şey söylemiyorum. PKK'nın siyasi partisiyle işbirliği yapıyor. TİKKO'nun, DHKPC'nin siyasi uzantısıyla işbirliği yapıyor. Allah aşkına bir yere gitseniz, seccadeyi tanımaz mısınız? Demek ki bizim kültürümüze uzak olduğu ortaya çıkıyor. Bir fotoğraf verilmiş yetmemiz, ikinci fotoğraf verilmiş.

Anadolu insan ne ister? Kendinden adam ister. Bu ülke sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığını gördü, merhum Özal'ın da Cumhurbaşkanlığını gördüm.

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