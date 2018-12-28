Destici'den kritik uyarı: Tedbirli olunması gerekiyor!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Münbiç'teki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin, şu anda PKK ve PYD'nin boşalttığı yerlere, Rusya desteğiyle Suriye rejiminin girmesine karşı tedbirli olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Destici, parti genel merkezinde, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Destici, temsil ettiği kesimlerin haklarını en iyi şekilde savunabilme noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Destici, sendika tarafından Türk demokrasisine, milli iradeye sahip çıkma, devletin bekası ve ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali noktasında büyük bir çaba gösterildiğini anlattı.

"Görüş birliği içerisinde..."

İşçi kesiminin problemlerinin bulunduğunu, bunların ortadan kaldırılması noktasında güç birliği yapılarak, birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan Destici, "Asgari ücret açıklandı ve işçi sendikalarımızın da bir nevi hükümetle, tarafların uyum içerisinde ve görüş birliği içinde açıkladıkları bir rakam oldu." diye konuştu.

Destici, işçi kesiminin vergi dilimiyle ilgili birtakım taleplerinin olduğuna değinerek, "Bunların elbette düzeltilmesi lazım, tek bir rakama bağlanması lazım. Yıl başında ayrı, yıl sonun da daha yüksek bir vergi kesintisi değiştirilmelidir. Normal ortalama bir rakamla işçi ocak ayında ne alacaksa aralık ayında da onu alacağını bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaları sonrasında gazetecilerin Münbiç'teki gelişmelerle ilgili sorusu üzerine Destici, Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD-YPG varlığına asla tahammül edilmeyeceğinin açık şekilde ifade edildiğini ve kararlı adımların atıldığını kaydetti.

"Mutlaka sıra oraya da gelecektir"

ABD'nin ordusunu Suriye'den geri çekeceğini açıklamasının bir yönüyle olumlu, diğer yönüyle de tedbirli olunması gereken bir karar olduğunu anlatan Destici, "ABD birliklerinin bir kısmının Sincar'a doğru kaymaya başladığını, Irak'ın kuzeyini bu sefer hedeflediklerini görmekteyiz. Ama Türkiye'nin nasıl Fırat'ın doğusunda PKK-PYD-YPG'ye tahammülü yoksa Irak'ın kuzeyinde de olmayacaktır ve mutlaka sıra oraya da gelecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğine işaret eden Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Esad rejiminin zalimliğinden ve kendi halkını bombalamasından dolayı Suriye'de iç savaş başlamıştır. O bölgelerde Esad rejiminin geçmişte PKK-PYD-YPG ile iş birliği de ortadadır. Türkiye'nin şu anda PKK ve PYD'nin boşalttığı yerlere, Rusya desteğiyle Suriye rejiminin bu şekilde girmesine karşı da tedbirli olması gerektiğini düşünüyorum."

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Toy da çalışma hayatına ilişkin sorunları hakkında Destici'ye bilgi verdi.

Toy, "Devletin ve milletin hayırlı işlerinde her zaman göreve hazırız." dedi.