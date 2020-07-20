Destici'den flaş çıkış: Gerekirse onlara savaş açarız
Bir Youtube kanalına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan meselesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Destici, "Gerekirse Çin'e savaş açarız" diye konuştu.
yeniakit.com.tr
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adem Özköse'nin Youtube kanalında "Sınırsız" programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Destici, Doğu Türkistan meselesine değindi.
Adem Özköse'nin "Türkiye Doğu Türkistan meselesine gerekli önemi veriyor mu?" sorusuna "Türkiye'nin verdiği tepki yeterli değil" yanıtını veren Destici gerekirse Türkiye'nin Çin'e savaş açması gerektiğini söyledi.
Destici, "Bir arkadaş çıkıp Çin'e savaş mı açalım dedi. Gerekirse Çin'e de savaş açarız. Orada 40 milyon Müslüman Türk soykırıma uğruyorsa kendisini ifade edemiyorsa 71 yıldır Türkistan işgal altındaysa o zulmü durdurmak işgalden kardeşlerimizi kurtarmak için savaş açmak gerekiyorsa savaş açarız" diye konuştu.