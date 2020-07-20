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Gündem

Destici'den flaş çıkış: Gerekirse onlara savaş açarız

Bir Youtube kanalına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan meselesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Destici, "Gerekirse Çin'e savaş açarız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:06:00 - 2020-07-20 16:09:05

 yeniakit.com.tr 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adem Özköse'nin Youtube kanalında "Sınırsız" programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Destici, Doğu Türkistan meselesine değindi.

Adem Özköse'nin "Türkiye Doğu Türkistan meselesine gerekli önemi veriyor mu?" sorusuna "Türkiye'nin verdiği tepki yeterli değil" yanıtını veren Destici gerekirse Türkiye'nin Çin'e savaş açması gerektiğini söyledi.

Destici, "Bir arkadaş çıkıp Çin'e savaş mı açalım dedi. Gerekirse Çin'e de savaş açarız. Orada 40 milyon Müslüman Türk soykırıma uğruyorsa kendisini ifade edemiyorsa 71 yıldır Türkistan işgal altındaysa o zulmü durdurmak işgalden kardeşlerimizi kurtarmak için savaş açmak gerekiyorsa savaş açarız" diye konuştu.

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Yorumlar

Üsküdarlı

Sen aklını peynir ekmekle mi yedin yoksa perişan olmamız için kışkırtıcılık mı yapıyorsun? Kaç cephe açacağız? Sınırımızla ilgisi olmayan kaç ülkeye asker ve mühimmat sağlayacağız? Sen Çin’i Libya mı sandın? İslam birliği nerede? Niçin petrol zengini ülkelerden ses çıkmıyor? Bizim evlatların hayatı bu kadar ucuz mu?
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EFE

ÇİN, BM'LERİN 5 DAİMİ ÜYESİNDEN BİRİ VE 21 YY HİTLER TOPLAMA KAMPI BENZERİ İŞKENCE HANELERDE TÜRKLERE OLMADIK İŞKENCELER UYGULUYOR, ZORUNLU ÇOCUK YUVALARINDA ÇOCUKLARA İSLAM DIŞI YEMEKLER YEDİRİLİYOR, ÇİN KÜLTÜRÜ VE DİLİ ÖĞRETİLİYOR, GENÇ KIZLAR TOPLANIP, ÇALIŞMAK BAHANESİ İLE VATANLARINDAN SÖKÜLÜP, ÇİN'İN İCRA ŞEHİRLERİNE GÖNDERİLİYOR. BU NASIL BİR DEVLET, BU NASIL BİR İNSANLIK ANLAYIŞI. BU TARLA FARELERİ İLE BIRAKIN TİCARETİ, TURİST BİLE KABUL EDİLMEZ. BEN GÖRDÜĞÜM ÇİNLİ TURİSTİN YÜZÜNE TÜKÜRECEĞİMİ BURADAN "İLAN" EDİYORUM.
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