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Siyaset Destici'den dikkat çeken açıklama: 3-4 partiyle olumlu süreç var
Siyaset

Destici'den dikkat çeken açıklama: 3-4 partiyle olumlu süreç var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın genişlemesine ilişkin, "3-4 partiyle olumlu süreç var. Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:30:00 -
Destici'den dikkat çeken açıklama: 3-4 partiyle olumlu süreç var

 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Yeni bir tartışma da HDP ekseninde başladı. HDP ile görüşebilirler ama tekliflerini masaya getiremezler ifadesi de var. Bu anlamda 6'lı koalisyonun içerisinde yeni bir çatlak mı olur? Üst yönetimde değil ama tabanda nasıl karşılık bulur?" sorusuna cevap veren Mustafa Destici, İYİ Parti'nin HDP konusunda tutarsız davrandığını belirterek, 6'lı masada yeni krizler yaşanabileceğini söyledi.

Destici konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti HDP konusunda tutarsız davranıyor"

"İYİ Parti'de orada bir tutarsızlık. Bir yandan HDP eşittir PKK daha sonra da diyeceksiniz ki, bir yandan da HDP ile görüşülebilir ama masaya teklifleri getirilemez. Zaten açıklanan metinlerin içerisinde HDP'nin talepleri var. Kayyumların alınıp belediyelerin HDP'ye verileceği zaten açıkladıkları metinlerde yer alıyor. HDP'nin siyasi taleplerinin birçoğu zaten Altılı Masa tarafından açıklanan metinlerde var. Kimi kandırıyorlar. Biz bunları vatandaşımıza anlatmaya devam edeceğiz. Daha yoğun bir şekilde yapacağız. Gerekirse bütün Anadolu'yu gezip anlatacağız. Bu gerçekleri anlatacağız. Bu bir vatan, devlet meselesi. Devletin bekası meselesidir.

"Demirtaş bana mektup yazabilir mi?"

Diğer taraftan Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e mektup yazıyor. Bana yazabilir mi? Çünkü bizim duruşumuzu biliyor. Ona yazıyorsa, demek ki ona yazabilecek kadar bir yakınlık hissediyor. Buradan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Nasıl daha önce kahvaltıya gitmek istiyorum demişse şimdi de mektup yazıyor.
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Bir mektup kime yazılır, bir ümidiniz varsa, yakınlık duyuyorsanız karşı tarafın buna karşılık verebileceğini ya da bundan etkilenebileceğini düşünüyorsanız o mektubu yazarsınız ya da kahvaltıya geleceğim dersiniz. Orada öyle bir açık kapı görüyorlar. Biz de bunu göremezler. Bu yüzden bize ne kahvaltı teklif edebilirler ya da mektup yazma hadsizliğini yapabilirler. İYİ Parti, HDP konusunda tutarsız davranıyor.

"6'lı Masa'da kriz bitmez"

O masada kriz bitmez. İki yönlü bitmez. Önümüzdeki günlerde bakanlıklar bölüşülecek, milletvekilliği pazarlığı yapılacak. Bürokratik kadrolar bölüşülecek. Paylaşımlar yapılacak. Burada yeni kavgalar çıktığını göreceğiz.

Cumhur İttifakı genişliyor mu?

3-4 partiyle olumlu süreç var. Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız"

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