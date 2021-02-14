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Siyaset Destici'den çok sert açıklama: Bunların yeri yurdu olmamalıdır!
Siyaset

Destici'den çok sert açıklama: Bunların yeri yurdu olmamalıdır!

Gara'da şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bırakın PKK ya da PYD'ye sırtımızı dayadık diyenleri, terörist başının heykelini dikmekten bahsedenleri, artık ‘pe ke ke’ diyerek safını terör örgütünden yana seçen, bu kanlı eylemlerin sahibi PKK'ya terör örgütü demeyen hainlerin Mecliste de, Türkiye'de de yeri yurdu olmamalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:40:00 -
Destici'den çok sert açıklama: Bunların yeri yurdu olmamalıdır!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gara'da hain PKK terör örgütü tarafından kahpece şehit edilen 13 yiğit evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Onlar PKK'ya karşı sivil mücadelenin kahramanları olarak her daim kalbimizde olacaklar. Mekanları cennet, makamları âlî olsun" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya ve örgüt üyelerine terörist diyemeyenlere de sert çıkan Destici, "Bırakın PKK ya da PYD'ye sırtımızı dayadık diyenleri, terörist başının heykelini dikmekten bahsedenleri, artık ‘pe ke ke’ diyerek safını terör örgütünden yana seçen, bu kanlı eylemlerin sahibi PKK'ya terör örgütü demeyen hainlerin Mecliste de, Türkiye'de de yeri yurdu olmamalıdır. Irak'ın kuzeyi Gara'da olmak üzere ülkemiz içi veya sınırlarımız dışında operasyon ve harekâtlarda görev alan bütün güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Allah, her daim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim kahramanlarımızı mansur ve muzaffer eylesin. Gara'daki 13 şehidimizin daha önce çeşitli zamanlarda PKK tarafından kaçırılan kahramanlarımız olduğu bilgisi Malatya valimizce açıklanınca acımız daha da arttı. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Tesellimiz onları şehit eden 48 PKK terör örgütü itinin cehennemi boylamış olmasıdır" dedi.

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