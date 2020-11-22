  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Destici'den CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal sözlerine tepki
Siyaset

Destici'den CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal sözlerine tepki

CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP sözcülerinden aksi açıklamalar gelmedikçe Ünal Çeviköz'ün açıklamaları, kamuoyunda resmi görüşleri olarak tescillenecektir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:24:00 -
Destici'den CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal sözlerine tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter'dan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Türk dış politikasına yönelik skandal sözleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimleri başta olmak üzere Türkiye ve diğer ülkelerdeki darbe girişimlerinin, işgallerin ve katliamların arkasında olan ABD'den demokrasi vurgusu bekleyen CHP'li Çeviköz'ün mandacı zihniyetin temsilcisi olduğunu gösterdiğini belirten Destici, şunlar kaydetti:

"CHP iktidara geldiğinde S-400'lerin aktif edilmeyeceğini söyleyerek ABD, AB yani Batı emperyalizmiyle kol kola çalışacaklarını da itiraf etmiş oldu. CHP sözcülerinden aksi açıklamalar gelmedikçe Ünal Çeviköz'ün açıklamaları, kamuoyunda resmi görüşleri olarak tescillenecektir."

İhanet dolu sözler! CHP sahibi ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti
İhanet dolu sözler! CHP sahibi ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Gündem

İhanet dolu sözler! CHP sahibi ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu
Dünya

İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu

Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay