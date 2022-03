Destici'den 'Çanakkale Zaferi' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bugün Çanakkale’de ‘Toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar’ içinde yurdun her bölgesinden, her etnik kökenden, her mezhepten, hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunur. Onların hikayeleri, aynı zamanda Türk milletinin var oluş, Anadolu’nun ise Türk’e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez bir şekilde kanla yazılmıştır” dedi.