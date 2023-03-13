Destici'den, Akşener'e sert sözler: 'Hanımefendi milleti kandıracağını...'

Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığınca Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nda düzenlenen "39 ilçesi ile İstanbul Seçime Hazır" programında yaptığı konuşmada, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, bütün Türkiye'yi etkileyen deprem nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını söyledi. Ardından Millet ittifakı hakkında da yorumlar yapan Destici Altılı masa hakkında da görüşlerini dile getirdi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği HDP'yi ittifaka davet edip onların desteklerini isteyeceğini söyleyen Destici, bunların milletin gözü önünde cereyan ettiğini ifade etti.

Destici, burada milleti uyarmakla görevli olduklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İttifak içinde bulunan, kendilerini Atatürkçü, milliyetçi, merkez sağ olarak adlandıran İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Akşener, 'PKK eşittir HDP, HDP eşittir PKK' diyor. Güzel, bu doğru bir söylem. Peki ben Sayın Akşener'e soruyorum; 'HDP eşittir PKK'ysa senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor, senin niye sesin çıkmıyor' diyorum."

Destici "HDP de PKK da açıklanan metne dahi girmiş, daha niceleri var. Hanımefendi milleti kandıracağını zannediyor." sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

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