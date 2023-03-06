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Gündem Destici'den açıklama: Akşener'in ifadesiyle...
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Destici'den açıklama: Akşener'in ifadesiyle...

BBP Lideri Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter Masası'na geri dönmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:22:00 -
Destici'den açıklama: Akşener'in ifadesiyle...

BBP Lideri Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter Masası'na geri dönmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Destici, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kaydetti:

"Sayın Akşener’in ifadesiyle “Noter Masası” acaba kimlerin tavassutuyla ve hangi saiklerle “Pazarlık Masası”na dönüştü. Bakalım daha neler göreceğiz."

Meral Akşener noter masasına geri döndü
Meral Akşener noter masasına geri döndü

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Meral Akşener noter masasına geri döndü
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Meral Akşener 'kumar masası'nda
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Meral Akşener 'kumar masası'nda

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