Destici'den açıklama: Akşener'in ifadesiyle...
BBP Lideri Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter Masası'na geri dönmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
BBP Lideri Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter Masası'na geri dönmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Destici, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kaydetti:
"Sayın Akşener’in ifadesiyle “Noter Masası” acaba kimlerin tavassutuyla ve hangi saiklerle “Pazarlık Masası”na dönüştü. Bakalım daha neler göreceğiz."