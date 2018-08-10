Destici'den ABD'ye net mesaj: Türkiye diz çökmez!

Sel bölgelerinde incelemede bulunmak üzere Ordu'ya giden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

"TÜRK MİLLETİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Destici, dolar kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, Türkiye'ye, Türk milletine karşı açık bir saldırı, husumet ve düşmanlıktır. Bu, sadece sayın Cumhurbaşkanına ve hükümete karşı yapılmış bir saldırı da değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırıdır" diye konuştu.

"DOLARDAKİ ARTIŞTAN ELLERİNİ OVUŞTURANLAR VAR"

Türk milletinin de bunun bilincinde olduğunu vurgulayan Destici, "Maalesef ülkemizde öyle bir kesim var ki fırsatçılık yapmaya çalışan ve dövizdeki, dolardaki bu artıştan ellerini de ovuşturan bir kesim var. Artık Türkiye'nin bu kesimle de yüzleşmesi ve bununla da mücadele etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DİZ ÇÖKECEK BİR ÜLKE DEĞİL"

Türkiye'nin bu işin de üstesinden geleceğine inandığını vurgulayan Destici, "Türkiye ekonomik ambargolarla diz çöktürülecek ya da terbiye edilecek ya da hesap sorulacak bir ülke değildir. Geçmişte de bu tür denemeler oldu ama Türkiye bu süreçleri milletiyle beraber atlattı. Burada da yine hep birlikte olmalıyız. Bu saldırıya karşı, husumet dolu bu yaptırımlara karşı el birliğiyle cevap vermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"TASARRUF EKONOMİSİNE GEÇMELİYİZ"

"Gerekiyorsa belli süre kendi yağımızda kavrulmayı, kendi ürettiklerimizle yetinmeyi yapabilmeliyiz" diyen Destici, "Yani tasarruf ekonomisine geçmeliyiz. Lüks tüketimden olduğu kadar kaçınmalıyız. İthal telefon yerine ihraç telefonlar kullanmalıyız. Bütün elektronik aksamda ve diğer mamullerde mutlaka kendi ürettiklerimizi tercih edebilmeliyiz. Tasarruf etmeliyiz" dedi.