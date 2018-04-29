Destici: Son toplantımızı yaptıktan sonra...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alacak. Referandumda gösterdiği gayretin daha fazlasını gösterecek." dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısında, BBP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak partiler arasında yer aldığını anımsattı.

Yaklaşık 25 yıllık siyasi geçmişi bulunan partilerinin çok sayıda seçim ve halk oylamasına katıldığını belirten Destici, bu süreçlerde çeşitli partilerle ittifak içesinde olduklarını hatırlattı.

BBP'nin ittifaklar konusunda Türkiye'deki en tecrübeli partilerden biri olduğunu belirten Destici, yapılan düzenleme sayesinde siyasi partiler arasında ittifakın yasal çerçeveye kavuştuğunu söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi için 2019'u beklemeyi doğru bulmadıklarını, alınan erken seçim kararını bu bağlamda olumlu karşıladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Erken seçimin en erken zaman yapılıyor olması da doğruların bir başkası. Yani bazıları sonbaharda yapılsın falan diyor ama bizce 24 Haziran tarihi bu anlamda da doğru bir tarihtir. Çünkü Türkiye'nin artık biran önce seçimini yapması ve yeni sisteme hızlı bir şekilde geçmesi lazım."

“24 HAZİRAN’DA DA MİLLET NE DERSE O OLACAK”

Destici, erken seçim kararının Avrupa'nın Türkiye üzerindeki hesaplarını alt üst ettiğini belirterek, "Bu süre içerisinde istedikleri hazırlığı yapıp seçimlerin sonucuna etki edemeyeceklerini görünce de 'seçimler ertelensin' demeye başladılar. Ama onların ne dediği önemli değil. Türkiye artık kararını almıştır. İnşallah 24 Haziran'da da millet ne derse o olacaktır." dedi.

BBP'nin başından beri Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığını ve içerisinde yer almak istediğini vurgulayan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alacak. Referandumda gösterdiği gayretin daha fazlasını gösterecek. Tüm yönetim kadroları, parti yöneticileri, gençlik teşkilatları, kadın kolları, Alperen Ocakları ve Avrupa'da gönül birlikteliği içerisinde olduklarıyla sahada olacak. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın kazanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnşallah bu seçimden Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır."

Partilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl yer alması konusunda geçen hafta Merkez Karar Yönetim Kurulunu topladıklarına işaret eden Destici, bugün de il başkanlarını görüşlerini alacaklarını bildirdi.

Destici, il başkanlarıyla yapılacakları değerlendirmenin ardından partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde nasıl yer alacağı konusunu netleştireceklerini vurgulayarak, "Bugün burada bu son toplantımızı da yaptıktan sonra 'hafta içi muhtemeldir ki tekrar görüşmeler olacaktır' Büyük Birlik Partisi ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağına karar verecektir." dedi.