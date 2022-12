Destici Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza sonrası Saraçhane’de yapılan mitingle ilgili, “İYİ Parti lideri Akşener, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu masanın cumhurbaşkanı adayı ilan etmiştir” dedi.

BBP Ankara İl Başkanlığı 13’üncü Olağan Kongresi, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kur'an tilaveti ile başlayan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongreyi yönetecek olan divan başkanı ve üyelerinin seçilmesiyle devam etti. Burada konuşan Destici, TBMM 2023 bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünün terör örgütü uzantıları tarafından terör örgütü propagandası aracı haline getirildiğini söyleyerek, “Son derece rahatsızım ve son derece öfkeliyim. Sadece partim ve camiam adına değil, milletimiz adına da, ülkemiz adına da rahatsızım ve öfkeliyim. Her gün şehit haberi aldığımız, her gün bayrağa sarılı evlatlarımızı toprağa verdiğimiz, her gün evlerimize ateş düştüğü şartlarda, ülke güvenliğini tehdit eden yasal boşluklar oluşturulmasını, terör örgütüyle bağlarını inkar etmeyen yapılanmaların bu yasal boşluklarda varlıklarını devam ettirmelerini, terör örgütünün uzantılarının, terör örgütünün sivil ayağıyla ilgili faaliyetlerini yürütürken devlet imkanlarını kullanmalarını, terör örgütünün milletin meclisini terör örgütünün propagandasını yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni itibarsızlaştırmak için kullanmasını kabul etmiyorum” diye konuştu.

“Türk siyasetinin ucuz kahramanlığa ve ucuz kahramanlara ihtiyacı olduğunu hiç zannetmiyorum”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük mahkumiyet kararına değinen Destici, gerekçeli kararı ve kararın kesinleşmesini bekleyeceklerini ifade etti. Destici, Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkanı ve üyelerine hakaretin normal sayılması ve yargı kararının siyasetin talimatıyla verilmiş olduğu iddialarının rahatsız edici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yaklaşımın yargı kurumlarımıza hakaret içermesi bir tarafa, kararın herkesin utanç duyması gereken bir davranıştan bir kahraman üretmeye yarayacağı, bu şekliyle karardan sadece yargılananın avantaj sağlayacağı, bunun da herkes tarafından öngörülebileceği çok açıktır. Hal böyle iken niye bir yerler talimat versin ve yine niye birileri talimat alsın. Karara sevinenler utanmasalar adeta zil takıp oynayacaklardı. Halbuki birisi bir ceza aldıysa, bir mahkumiyet kararı veya siyasi yasakla muhatap olmuşsa önce kendisinin, daha sonra yakınlarının üzülmesi beklenir. Burada gördük ki karar verildikten sonra adeta sevinç çığlıkları attılar, sevinç mitingleri düzenlediler ve bu mitinglerde milletten utanmasalar zil takıp oynayacaklardı. Bugün için özellikle Türk siyasetinin ucuz kahramanlığa ve ucuz kahramanlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.”

"Akşener, İmamoğlu’nu masanın cumhurbaşkanı adayı ilan etmiştir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın 6’lı masa içerisinde parçalanmaya doğru giden yeni süreci başlattığını iddia eden Destici, “Gözüken çok açıktır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok açık ve net şekilde daha Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışından dönmeden İstanbul Belediye Başkanı ile miting yapmış ve kendisince bunu sözle söylemese bile İmamoğlu’nu masanın cumhurbaşkanı adayı ilan etmiştir” açıklamasında bulundu.

"Asgari ücrette yüzde 40 ve yüzde 50 arasında bir artış olmalı"

Asgari ücretle çalışanların enflasyona ezdirilmemesi ve enflasyonun üzerinde bir oranla refah payı verilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, “İnşallah muhtemeldir ki önümüzdeki hafta asgari ücret açıklanacaktır. İnşallah bizim beklentimiz yüzde 40 ve 50 arasında bir artış. Son 6 aylık enflasyon yüzde 20 civarlarında çıkacak gibi gözüküyor. Bu en az yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir refah payı eklenerek, yüzde 40 ve yüzde 50 arasında bir artış olmalı. Bundan da emeklilerimiz olmak üzere çalışan herkes faydalanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.