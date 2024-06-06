Destici: Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızla ilgili açıklamaları büyük bir kazanç!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı dolayısıyla Sarıyer Yeniköy'deki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, Özer Uçuran Çiller'e Allah'tan rahmet diledi.

Bugün Tansu Çiller'e hem taziyede bulunduklarını hem de ülkenin öne çıkan gündem maddelerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Destici, ''İnşallah önümüzdeki günlerde kendisini tekrar ziyaret edeceğiz. Hem onun başbakanlığı dönemi hem de bugün Türkiye'nin içinden geçtiği şartlar, yeni anayasa, tüm bunları daha teferruatlı şekilde konuşma konusunda sözleştik.'' dedi.

"Milletimiz adına büyük bir kazanç olarak görüyorum"

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

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"Türkiye'de yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası esti ve esmeye devam ediyor. Genel başkanlar birbiriyle görüşüyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel başta olmak üzere Cumhurbaşkanımızla görüşmeler, makama saygı duyacağı açıklamaları, tüm bunları ülkemiz, milletimiz adına büyük bir kazanç olarak görüyorum."

Yeni anayasa konusuna da dikkati çeken Destici, "Anayasa konusunda biz farklı düşünüyoruz, CHP, öbürü farklı düşünür. Herkes fikrini söyler. Kararı Meclis verir, millete gidilecekse millet sandıkta verir, halk oylamasında verir. Tartışabiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz ama kavga etmememiz gerekiyor. Terör örgütünün partisi dışındaki tüm siyasi partilerin birbirleriyle görüşebilmesi lazım. Biz BBP olarak bunu yapıyoruz.'' dedi.

Belediyeler Birliği seçimlerinin yapıldığını anımsatan Destici, kendilerine de teklif geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı blok içerisinde yer almamızı, encümen olarak, Sivas Belediye Başkanımızı ya da önereceğimiz bir belediye başkanını yazabileceklerini, diğer kurullarda da görev verebileceklerini ifade ettiler. Ama biz kendilerine teşekkür ettik. Biz Cumhur İttifakı'ndayız. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var, biz o listedeyiz. İkincisi, biz DEM Parti'nin olduğu hiçbir listede olmayacağımızı kendilerine ifade ettik. Hem Özgür Özel bey hem de Ekrem Bey aradı. Böyle bir nezaket gösterdiler, biz de kendilerine teşekkür ettik.''

Destici, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına ilişkin soruya da ''Hepimiz isteriz ki Türkiye'de demokrasi tam olarak işlesin, halkın verdiği oyla seçilen insanlar görev yapsın. Lakin bu ismi geçen sözde belediye başkanına baktığınız zaman terör örgütü üyesi. Dönem dönem terör örgütüne çalışmış, terör örgütünden gelenleri evinde misafir etmiş, yani terör örgütü adına işlenebilecek ne kadar suç varsa tamamını işlemiş. Şimdi devlet bunu seyir mi edecek? Kanun, anayasa var. Buna göre hareket ediyor.'' yanıtını verdi.

Kayyum uygulamasını doğru bulduklarını vurgulayan Destici, "PKK, her kazandığı belediyeye haraç toplayan bir görevli atadı. Bunlar o belediye sınırları içinde terör örgütü için haraç topluyorlar. Bakın bunlar da yakında çıkacak. Biz kayyum uygulamasını ve Hakkari'de yapılan işlemi doğru buluyoruz ve Hakkari'yle sınırlı kalmayacaktır, kalmamalıdır." dedi.