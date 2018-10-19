Destici: Kapım da gönlüm de Kastamonulu kardeşlerime sonuna kadar açıktır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben Ankara milletvekiliyim ama Türkiye milletvekiliyim. Bir milletvekilimiz olduğu için dolayısıyla da Kastamonu'nun da 4. milletvekiliyim. Benim kapım da gönlüm de Kastamonulu kardeşlerime sonuna kadar açıktır. Bugüne kadar her zaman yanınızda olma gayreti içinde oldum, bundan sonra da her daim sizlerle olmaya devam edeceğim." dedi.

Destici, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi'nin himayesinde Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "12. Kastamonu Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti

Destici, Kastamonu günlerinin sadece Kastamonu halkının değil, Türkiye'nin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine de büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirerek, davetlerinden dolayı KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen'e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Maltepe Miting Alanı'ndaki "Kastamonu Tanıtım Günleri", 21 Ekim'de sona erecek.