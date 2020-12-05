Destici: "Kadınlarımızın başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında daha fazla yer almalarını diliyorum"

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kadınların başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında daha fazla yer almalarını dilediğini belirtti.

Destici, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"5 Aralık 1934'ü, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu gün olması dolayısıyla Cumhuriyet tarihimizin önemli işaret taşlarından biri olarak kabul ederiz." değerlendirmesinde bulunan Destici, Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından işgal kuvvetlerinin Türkiye'ye girmesine ve her türlü imkansızlığa rağmen Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını vurguladı.

Türkiye'nin o günkü zor şartlarında attığı önemli adımların millet için her zaman gurur vesilesi olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Mesela Fransa'da, kadınların aynı hakları bizden tam 10 yıl sonra elde edebildiklerini düşündüğümüzde, kararın önemi ve bize demokrasi dersi vermeye kalkanların şecereleri hakkında yeni kanaatler ediniriz. Bu vesileyle kadınlarımıza yönelik, başta şiddet olmak üzere işlenen suçların artık son bulmasını, devletin ilgili kuruluşlarının, konunun önemine binaen -ayrıntılarını daha önce defaatle dile getirdiğimiz- kapsamlı bir çalışmayla gerekli önlemleri almasını kadınlarımızın, başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında, daha fazla yer almalarını diliyorum."