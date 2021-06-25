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Destici iddiada bulundu: Abdurreşid Dostum koronavirüse yakalandı
Gündem Destici iddiada bulundu: Abdurreşid Dostum koronavirüse yakalandı
Gündem

Destici iddiada bulundu: Abdurreşid Dostum koronavirüse yakalandı

Özbek savaş ağası Abdurreşid Dostum'un koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 19:05:00 -
Destici iddiada bulundu: Abdurreşid Dostum koronavirüse yakalandı

Özbek asıllı Afgan savaş ağası Abdurreşid Dostum'un koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü iddia edildi.

İddia, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici tarafından ortaya atıldı. Destici dün katıldığı bir televizyon programında Abdurreşid Dostum hakkında, "Koronavirüse yakalandı tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

Destici'nin ifadeleri şu şekilde:

"Afganistan deyince, önemli isimlerinden hem de soydaşımız olan Abdurreşid Dostum'a Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Kendisinin kovide yakalandığını ve şu an tedavi gördüğünü hatta bir generalin de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Yine tabi bu çarpışmalarda hayatını kaybeden askerler var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

 

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