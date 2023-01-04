  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Destici erken seçim için o tarihi işaret etti
Gündem

Destici erken seçim için o tarihi işaret etti

2023 seçimleri hakkında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim için kritik ayı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 00:54:00 -

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında erken seçim ihtimaliyle ilgili konuştu. Mayıs ayını işaret eden Destici, "Erken olabilir ama bu 2 ay erken olabilir demek değil, maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir diye düşünüyorum. Mayısın 2. ya da 3. haftası gibi." ifadelerini kullandı.

Erken seçim ihtimaliyle ilgili tartışmalar devam ederken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Haber Global'de katıldığı programda Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, mayıs ayını işaret etti.

"Onlar oraya kendilerince şart koymuşlar"

18 Haziran tarihinin seçmen açısından mahsurlarının olduğunu söyleyen BBP lideri, "Seçim 2 şekilde erken yapılabilir; birincisi, 360 milletvekilinin oyuyla. 6 Nisan'dan önce olmazsa erken seçime evet demeyeceğiz diyor muhalefet. Onlar oraya kendilerince şart koymuşlar. Bizim de 6 Nisan ve öncesinde seçim yapma gündemimiz hiç olmadı Cumhur İttifakı olarak. Bir de cumhurbaşkanımızın seçim kararı alması var. Orada da net çerçeve belli. Burada ne konuşuluyor derseniz, 18 Haziran tarihinin seçmen açısında bazı mahsurları var. Birincisi okullar tatil oluyor, sonra hac mevsimi başlıyor, yurtdışından dönüşler başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir"

Seçimlerin en fazla 3 hafta erkene alınabileceğini belirten Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Erken olabilir ama bu 2 ay erken olabilir demek değil, maksimum 2-3 hafta erkene alınabilir diye düşünüyorum. Mayısın 2. ya da 3. haftası gibi. Ama kesin bir şey yok. Biz seçime hazırız, kararımız Cumhur İttifakı ile birlikte olmak. BBP, seçime Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adaylarıyla yer alacak. Cumhurbaşkanı adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan."

BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Mustafa Destici'den flaş karar
BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Mustafa Destici'den flaş karar

Siyaset

BBP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Mustafa Destici'den flaş karar

Son dakika asgari ücret açıklaması! İşte Destici'ye göre asgari ücret rakamı
Son dakika asgari ücret açıklaması! İşte Destici'ye göre asgari ücret rakamı

Ekonomi

Son dakika asgari ücret açıklaması! İşte Destici'ye göre asgari ücret rakamı

Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'
Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'

Siyaset

Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'

Destici Türk polisine parmak sallayıp tehdit eden HDP'li Paylan'a ateş püskürdü! 'Hınçak ve Taşnak artığı'
Destici Türk polisine parmak sallayıp tehdit eden HDP'li Paylan'a ateş püskürdü! 'Hınçak ve Taşnak artığı'

Siyaset

Destici Türk polisine parmak sallayıp tehdit eden HDP'li Paylan'a ateş püskürdü! 'Hınçak ve Taşnak artığı'

Mustafa Destici asgari ücret beklentisini duyurdu
Mustafa Destici asgari ücret beklentisini duyurdu

Gündem

Mustafa Destici asgari ücret beklentisini duyurdu

Destici, yeni asgari ücreti değerlendirdi
Destici, yeni asgari ücreti değerlendirdi

Ekonomi

Destici, yeni asgari ücreti değerlendirdi

BBP Lideri Destici: Fiili olarak dağıldılar
BBP Lideri Destici: Fiili olarak dağıldılar

Gündem

BBP Lideri Destici: Fiili olarak dağıldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23