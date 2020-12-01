Destici duyurdu: Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
BBP Lideri Mustafa Destici, BBP eski Milletvekili adayı Muammer Goktürk'ün koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.
BBP Lideri Mustafa Destici, 2015 BBP Eskişehir Milletvekili adayı Muammer Goktürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.
Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eski YİK üyemiz ve 2015 Eskişehir Milletvekili adayımız Muammer Göktürk, koronavirüs sebebiyle Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun... Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı-sabır diliyorum."