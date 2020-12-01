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Gündem Destici duyurdu: Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
Gündem

Destici duyurdu: Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

BBP Lideri Mustafa Destici, BBP eski Milletvekili adayı Muammer Goktürk'ün koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:36:00 -
Destici duyurdu: Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

BBP Lideri Mustafa Destici, 2015 BBP Eskişehir Milletvekili adayı Muammer Goktürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eski YİK üyemiz ve 2015 Eskişehir Milletvekili adayımız Muammer Göktürk, koronavirüs sebebiyle Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun... Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı-sabır diliyorum."

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