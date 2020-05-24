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Aktüel

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bayramını telefonda kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:28:32 -
Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bayramını telefonda kutladı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı'nı telefonda kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye ekonomisinin, ekonomisi iyi durumda görünen diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete teşekkür ederek başarılar diledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Bahçeli'nin son günlerde gündeme taşıdığı seçim kanunu ve siyasi partiler yasasıyla ilgili olumlu düşüncelerini paylaşan Destici, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yle telefonlaşarak bayramlarını kutladı.

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