Destici: CHP mandacı zihniyet
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD’den Türkiye yönelik ‘demokrasi’ vurgusu bekleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün mandacı zihniyetin temsilcisi olduğunu gösterdiğini söyledi.
Destici, şöyle devam etti: “CHP iktidara geldiğinde S-400’lerin aktif edilmeyeceğini söyleyerek ABD, AB yani Batı emperyalizmiyle kol kola çalışacaklarını da itiraf etmiş oldu. CHP sözcülerinden aksi açıklamalar gelmedikçe Ünal Çeviköz’ün açıklamaları, kamuoyunda resmi görüşleri olarak tescillenecektir.”