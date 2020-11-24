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Siyaset Destici: CHP mandacı zihniyet
Siyaset

Destici: CHP mandacı zihniyet

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD’den Türkiye yönelik ‘demokrasi’ vurgusu bekleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün mandacı zihniyetin temsilcisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:38:00 -
Destici: CHP mandacı zihniyet

Destici, şöyle devam etti: “CHP iktidara geldiğinde S-400’lerin aktif edilmeyeceğini söyleyerek ABD, AB yani Batı emperyalizmiyle kol kola çalışacaklarını da itiraf etmiş oldu. CHP sözcülerinden aksi açıklamalar gelmedikçe Ünal Çeviköz’ün açıklamaları, kamuoyunda resmi görüşleri olarak tescillenecektir.”

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