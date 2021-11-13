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Ekonomi Destici, asgari ücret için rakam verdi
Ekonomi

Destici, asgari ücret için rakam verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:48:00 -
Destici, asgari ücret için rakam verdi

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi asgari ücrete yapılacak zam... Konuyla ilgili siyasi partilerden farklı rakam önerileri gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son değerlendirme Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.

İşte BBP lideri Destici'nin o paylaşımı:

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