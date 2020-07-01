Destekler Temmuz’da da sürecek

Sürenin uzatılmasına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından verdi. Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptıklarını belirten Erdoğan, bunun yanında kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletin hizmetine sunduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir” diye konuştu.

İşten çıkarma yasağı

Dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında işveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı.

Kısa çalışma ödemesi sürüyor

Öte yandan; erkene alınan haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri sürüyor. 29 Haziran’dan başlayan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri, T.C Kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da ödeme yapılırken, 4 olanlara bugünden itibaren, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödemeleri nasıl yapılıyor?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Şartlar neler?

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.