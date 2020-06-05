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Ekonomi

Desteklenen kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanma süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:08:03 -
Desteklenen kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanma süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırım projelerinin fiziki tamamlanma tarihi 3 ay uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, desteklenen yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 29 Mayıs'ta sona eriyordu. Yapılan değişiklikle bu tarih 28 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

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