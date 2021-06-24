Destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu nasıl yapılacak? Destekleme kursları hangi sınıflar için?

DYK kurslar ne zaman açılacak? Sorusu karnelerin alınmasından sonra merak konusu oldu. Destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapacak ve DYK kayıt yaptıracak öğrenciler MEB’den gelen DYK açıklamasını merak ediyor.

DYK E-KURS başvurusu için Öğrenci başvurularının alınması : 23-29 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve yetiştirme kurs sınıflarının oluşturulması : 30 Haziran-04 Temmuz 2021,

Kursların başlaması : 05 Temmuz 2021,

Kursların tamamlanması : 27 Ağustos 2021 tarihlerinde olacak.

DYK Destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu nasıl yapılacak?

Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

AÖL okuyanlar DYK başvurusu nasıl yapacak?

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar. DYK başvurusu için tıklayın