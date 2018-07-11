Destek için öz kaynaklarını devreye soktu

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık. Son bir yıl içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1,2 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor” dedi. Göktaş, bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynakları çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

İkram Göktaş, bu yılın Mayıs sonu finans verilerini paylaşırken, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018 Mayıs ayı sonu itibarıyla 16,21 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk. Mayıs ayı sonunda kullandırdığımız fonlarımız 15,69 milyar TL, topladığımız fonlar da 11,79 milyar TL oldu. 2018’in ilk çeyreğinde öz kaynaklarımız 1,19 milyar TL olarak gerçekleşti.

34 şehirde bulunan toplam 75 şubemizle bireysel müşterilerimizin ve KOBİ’lerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara desteklerimizi sürdürüyoruz.”