0553 313 94 23

Destek için öz kaynaklarını devreye soktu

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 500 milyon TL tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21
Destek için öz kaynaklarını devreye soktu

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık. Son bir yıl içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1,2 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor” dedi. Göktaş, bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynakları çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

İkram Göktaş, bu yılın Mayıs sonu finans verilerini paylaşırken, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018 Mayıs ayı sonu itibarıyla 16,21 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk. Mayıs ayı sonunda kullandırdığımız fonlarımız 15,69 milyar TL, topladığımız fonlar da 11,79 milyar TL oldu. 2018’in ilk çeyreğinde öz kaynaklarımız 1,19 milyar TL olarak gerçekleşti.

34 şehirde bulunan toplam 75 şubemizle bireysel müşterilerimizin ve KOBİ’lerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara desteklerimizi sürdürüyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21
  1. Vakıf Katılım
  2. ikram göktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ konutları kura çekim sonuçları
    1. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    2. Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs Türk..
    3. Kendini böyle savundu: Hastayım..
    4. Erdoğan’ı 7 yıl önce “Başkan” ilân..
    5. Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak!
    6. Karadeniz'de sıkışan teröristler..
    7. 20 bin öğretmen mülakat sonuçları ne..
    8. O siteye bir şok daha! Reddedildi
    9. Vatandaşlardan Adnan Oktar'a tepki:..
    10. AK Parti MKYK’sı 18 Ağustos’ta..
    11. FETÖ'nün kilise destekli imamları!..
    12. Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    13. 2018 20 bin sözleşmeli öğretmen..
    14. Başsavcılık açıklama yaptı! Adnan..
    15. Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV kapatıldı..
    16. Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması:..
    17. Adnan Oktar gözaltına alındı mı?
    18. Tezcan’a sosyal medya linçi
    19. Bomba gelişme! İtalyan futbol devi,..
    20. Yok böyle hırsızlık! Bayrağı direğiyle..
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu