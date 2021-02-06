Desteğin geldiği yere bak, olayların adını koy! Yunanistan sokaklarında Boğaziçi sesleri

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinin asıl amacı gün geçtikçe daha net olarak ortaya çıkıyor. Gösteriler her geçen gün 2013 yılında hükümeti devirmeye yönelik yapılan Gezi Parkı olaylarına dönüştürülmeye çalışılıyor.

"Mesele Boğaziçi değil"

Geçtiğimiz gün ikinci bir Gezi kalkışması için her yolu deneyen öğrenci görünümlü provokatörler Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?' yazılı pankartla ikinci Gezi olaylarına göndermede bulunmuştu.



Atina'da Boğaziçi protestosu

Şimdi de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de büyük gerilimler yaşayarak savaşın eşiğine geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup sözde öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi gösterilerine destek eylemi yaptı. Ellerinde Türkçe ve Yunanca pankartlar olan provokatörler, uluslararası toplumun Türkiye'ye yönelik dış baskı yapması için sloganlar atarak konuyu dünya gündemine taşıma uğraşı içine girdi.