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Medya Destan'dan Kuruluş Osman'a olay transfer
Medya

Destan'dan Kuruluş Osman'a olay transfer

Son olarak Destan dizisinde rol alan Deniz Barut, Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 15:50:00 -
Destan'dan Kuruluş Osman'a olay transfer

Sezon başında final yapan Destan dizisinde rol alan Deniz Barut yine benzer bir dönem dizisine katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Atv’nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi 4. Sezonunda reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. Deniz Barut Kuruluş Osman’ın kadrosuna dahil oluyor. 105. Bölümde sonra dizide seyirci karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu, İsmihan Sultan’ı oynayacak. Başrolünü Burak Özçivit’in oynadığı diziyi Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ kaleme alıyor. Dizinin kalabalık kadrosunda Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal) gibi ünlü isimler alıyor.

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