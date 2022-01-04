Destan yeni bölüm var mı? Destan bu akşam var mı? 4 Ocak Salı Destan yeni bölüm ne zaman?

Destan son bölüm var mı, Destan bugün yeni bölümü olacak mı? Destan yeni bölümününde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen hafta 6. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıkan Destan son bölümü ile nefesleri kesti. Destan yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan eski Türklerden Gök Hanlığını konu alan Destan dizisi son bölümde Batuge’nın ve Yaman’ın yardımı ile Akkız ve Sırma Gök Hanlığı sarayından kaçmayı başardı.

Esir tutulduğu Gök sarayında kaçan Akkız ilk işi Balamir Yabgu’nun esir tuttuğu çocukları kurtarmak oldu. Çift başlı kurdun pençesinin Akkız olduğunu ispatlamak için oyun korun Kaya Tegin, oynunun boşa çıkmasına bir hayli sinirlenir.

Destan son bölüm özet

Alpagu Hana’ı öldürmek isteyenin Akkız olduğu konusunda şüphelere düşen Alpagu Han, Saltun Beg’in derhal getirilmesinin emrini verir. Temur Tegin de Saltun Beg’in peşine düşer ve yolda emmisi Yabgu’nun uzağına düşer. Kaya Tegin ise Dağ obasında Akkız’ın kılıcıyla yere serilirken, Gök Hanlığında Akkız’ın kaçtığı haberi tez duyulur.

Batuga ile nikahlanan Kırçiçek ise çift başlı kurdun pençesinin Akkız olduğunu bunun için de Saraydan kaçtığını iddia eder. Ancak, Alpagu Han’ın kolundaki yaranın merhemine Kün Ata’nın derman olacağı söylenir. Akkız, Tılsım Bike’nin ölümünde Gök sarayında bir elin olduğunu Çolban Hatun’a söylemesi sonrası Kün Ata ile birlikte Gök Sarayına gelir.

Destan yeni bölüm ne zaman?

Destan yeni bölümün bu akşam neden olmadığı merak ediliyor. Destan dizisi her hafta Salı akşamları 20:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 3 Ocak ATV yayın akışında Destan dizisinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Destan dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00’de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Destan 7. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

4 Ocak 2022 Salı ATV yayın akışı

06:05 Maria ile Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Destan- Özel Bölüm

22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane