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Medya Destan dizisi konusu ne?
Medya

Destan dizisi konusu ne?

Destan dizisi ne zaman 1.bölüm? ATV ekranlarında yayımlanacak olan Destan dizisi için geri sayım başladı. Pek çok kişi Destan dizisinin konusunu, hangi yılları anlattığını araştırmaya başladı. Peki, Destan dizisi ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:18:00 -
Destan dizisi konusu ne?

Destan dizisi ATV ekranlarında 23 Kasım Salı akşamı başlayacak. Diziyi izlemek isteyenler ise konuyu, hangi yılların anlatıldığını araştırmaya başladı. Peki, Destan’ın konusu ne?

Destan dizisinin konusu ne?

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.

Destan dizisi oyuncuları kimler?

Ebru Şahin

Selim Bayraktar

Edip Tepeli

Deniz Barut

Burak Tozkoparan

Burak Berkay Akgül

Ecem Sena Bayır

Esra Kılıç

Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?
Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?

Medya

Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?

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