DESA, Toscana ile dev anlaşma sağlandı: stratejik iş birliği anlaşması imzaladı! İlişkin açıklama

Türkiye’nin önde gelen deri ürünleri üreticilerinden DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklığı DESA Internazionale S.R.L., Toscana Bölgesi ve Poppi Belediyesi ile iş birliği yaptı. Toscana Eyalet Senatosu Başkanı Eugenio Giani, Poppi Belediyesi Belediye Başkanı Carlo Toni ve DESA Internazionale S.R.L. Genel Müdürü Burak Çelet arasında eylül ayının ilk haftasında mutabakat anlaşması imzalandı. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bölge ekonomisinin rekabetçiliği artarken sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği de destekleyecek adımlar atılacak.

DESA’nın Toscana Bölgesi ve Poppi Belediyesi’yle gerçekleştirdiği iş birliği geleceğe yönelik yatırımlarının temelini oluşturuyor. Mutabakat anlaşması; mayıs ayında faaliyete başlayan DESA Internazionale S.R.L. çatısı altında bulunan yaklaşık 2.000 metrekarelik deri ürünleri fabrikası ve Ar-Ge merkezi inşa yatırım projesinde nitelikli personel yetiştirme ve uzmanlaşmış işçi istihdamı sağlamak amacıyla personel eğitimi, bölgesel teşvik araçlarına erişim ve bu desteklerden faydalanma, iletişim ve pazarlama alanında Toscana’da potansiyel iş ortaklarını yerelleştirme ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili girişimleri içeren sosyal sorumluluk projelerini kapsıyor. Bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan bu iş birliğiyle aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) da odaklanılacak ve tüm faaliyetler sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde tamamlanacak.

Stratejik iş birliğiyle geleceğe yatırım

Geleceğe uzanan bir adım olan mutabakat anlaşmasını imzalamaktan gurur duyduklarını belirten ve bu anlaşmanın önemini vurgulayan DESA ve DESA Internazionale S.R.L. Genel Müdürü Burak Çelet “Toscana Bölgesi, Poppi Belediyesi ve şirketimiz arasındaki bağları güçlendirecek olan bu iş birliği hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk alanında atılan önemli bir adım. Mutabakata anlaşması dahilinde Poppi şehrinde deri sektörüne yönelik bir kapasite oluşturarak lüks segmentte üretim yapabilecek nitelikli personel yetiştirmek, bölgede bir kümelenme ve yetkinlik yaratmak, ortak eğitim programları düzenlemek ve Endüstri 4.0 teknolojili makina parkı oluşturmak gibi ortak hedeflerimiz bulunuyor. Elde edilecek sonuçların, yerel ekonomiye, ülkemizin uluslararası tanıtımına ve sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Çelet, “Aynı zamanda bu anlaşma sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik ilkesiyle projelerimizi hayata geçirmek adına bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Çünkü DESA, sürdürülebilirliği ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) boyutlarını iş stratejisinin merkezine yerleştirmiş bir marka. Bu doğrultuda çevresel etkiyi en aza indirmeyi, toplumsal katkıyı artırmayı ve etik yönetişimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. DESA olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemekten gurur duyuyor ve iş birliği sayesinde bu ilkeleri daha da güçlendirme fırsatı elde ediyoruz” diye belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin tanıtımında etkili bir rol oynayacak

Turquality programı kapsamında yer alan DESA’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Avrupa’da ülke tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Çelet, “Bugün ülkemizi kaliteli deri ürünleri ve tasarımlarıyla Avrupa’da temsil eden öncü bir marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği Türkiye’nin deri sanayisindeki lider rolünü vurgulayarak ülkenin uluslararası arenadaki rekabetçiliğini artırmaya yönelik taahhüdünün bir yansıması olacak. Türk işçiliği ve estetiğini dünya genelinde tanıtmak, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için attığımız önemli bir adımdır. Böylece Türkiye’nin potansiyelini dünyayla paylaşma fırsatı da buluyoruz. İmzaladığımız mutabakat anlaşması; DESA’nın sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı vizyonunu bir kez daha gösterirken deri sanayisindeki uzmanlığını da Toscana’ya taşıyarak yerel ekonomiyi güçlendirecek. Ayrıca, çevre dostu üretim ve toplumsal katkı konularında önemli adımlar atılacak. Toscana ve Poppi ile bu yolculuğa çıkmaktan büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz” diye ekledi.

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