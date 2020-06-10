Desa, marka değerini en çok yükselten ikinci şirket oldu

Deri ve deri mamulleri üreticisi Desa, marka değeri en yüksek artış sağlayan ikinci şirket olma başarısını gösterdi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ çalışmasını tamamladı. Araştırma sonuçlarına göre yüzde 112 artış ile Desa, marka değeri en yüksek artış sağlayan ikinci firma oldu.

7 milyon dolarlık marka değeriyle 2019 yılında Türkiye’ nin en değerli 98’ inci markası olarak yer alan şirket, 2020 yılında 15 milyon dolarlık marka değerine ulaşarak listede 91’inci sıraya yükseldi. Marka derecesini ise A’dan A+’ a yükselten şirket, ayrıca deri sektöründe faaliyet gösteren tek marka olarak listede yer alıyor.

DESA Deri Genel Müdürü Burak Çelet, araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “49 yıldır aralıksız faaliyetlerine devam eden ve deri sektörünün entegre bir şekilde operasyonlarını sürdüren tek firması olan markamızın değerinin tüketicilerimizin yanı sıra kamuoyunun da takdirini aldığını görmek bizim için son derece sevindirici bir haber oldu. Tasarım, Ar-Ge ve tüketici ile ilişkiye yaptığımız yatırımların geri dönüşünü, Türkiye’nin marka değeri en çok büyüyen ikinci kuruluşu olarak taçlandırmak, katma değerli üretim, entegrasyon, ihracat/iç piyasa dengesi gibi sürekli olarak tatbik etmeye çalıştığımız stratejilerin ağırlaşan piyasa koşullarında bile sonuç verdiğini bizlere bir kez daha gösterdi.” dedi.