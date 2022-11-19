Derya yanık son dakika: Hesaplara yatırıldı! Sosyal Ekonomik Destek ne kadar 2022? SED yardımı son dakika 2022 ve Sosyal Ekonomik Destek sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen SED yardımı ödemelerinde son dakika açıklaması geldi. Kasım ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden hak sahipleri, ödemelerin yatacağı tarihi araştırıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 Kasım ayı SED yardımı ödemelerine ilişkin detayları açıkladı. 1259 TL SED yardımı yapılıyor! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Peki, 2022 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardım parası ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları....

2022 KASIM AYI SED YARDIMI YATTI MI?

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile bütünlüğüne önem verdiklerini, ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden kopmaması için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri desteklediğini ifade etti.

Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modelinin uygulandığını ve ailelere düzenli aylık ödeme yapıldığını kaydeden Yanık, bu hizmet modeli ile ailelerin, çocuklarının başta eğitimi olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da karşıladığını, ayrıca çocukların çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Yanık, SED'den yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını ve bu hizmetten 153 bin çocuğun yararlandığını aktardı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay 1259 TL SED yardımı yapıyor. Peki SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları...

2022 SED YARDIMI NE KADAR?

SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı,

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

SED YARDIMI ŞARTLARI NELER? SED yardımına kimler başvurabilir?

* Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

* Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

* Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler..

* Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları..

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir..

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.

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